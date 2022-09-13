Кемерово, 13 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В тот день, когда Россия заявила, что больше не намерена терпеть игнорирование своих просьб, все маски были сброшены. В этом уверена главный специалист ДК им. 50-летия Октября из Кузбасса Юлия Тычинина, которая выступила в поддержку спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

«Сегодня мы все противостоим тем, кто решил, что может бесконечно диктовать нам, как жить нашей Родине, — подчеркнула Тычинина. — Сегодня наши военнослужащие, как никогда, нуждаются в нашей поддержке. В данную минуту они защищают не только жителей Донбасса, но и отстаивают наше право на существование. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по мнению лидера ЛДПР депутата Госдумы Леонида Слуцкого, специальная военная операция давно прошла точку невозврата.

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