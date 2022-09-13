Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Продавец бензинового генератора в Санкт-Петербурге ограбил пенсионера на 1,5 млн рублей и скрылся, сообщает 13 сентября «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

Мвд.рф Полиция

Инцидент произошел в Московском районе Петербурга. К 73-летнему мужчине на улице обратился незнакомец и предложил купить у него бензогенератор. Пенсионер согласился и попросил помочь донести технику до его квартиры. Как только мужчины переступили порог, и покупатель пошел к тумбочке, где лежали деньги, продавец ударил его по голове.

Очнувшись, пожилой горожанин обнаружил, что из квартиры пропали 1,5 млн рублей, при этом покупка оказалась на месте. После чего потерпевший вызвал полицию.

«Над входом в квартиру была установлена камера наружного наблюдения. Запись изъята, ведутся поиски», — добавили.

Грабителем оказался мужчина, на вид лет 30–35, роста чуть выше среднего, в серой куртке и светло-синих штанах.