* запрещённая в России организация

Афганистан, 13 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что согласно приказу, приписываемому лидеру движения, на ряд государственных должностей назначены новые люди. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов, ИА REGNUM Кадровые назначения

Согласно этому приказу Абульвафа Усмани назначен начальником аэропорта Балха, а мулла Абдул Салам — министром транспорта и авиации.

Муджахид написал в «Твиттере», что бывший заместитель муниципалитета Кандагара назначен главой управления по делам мучеников и инвалидов этой провинции, а Хафиз Садикулла Абид, бывший заместитель министра транспорта и авиации по вопросам транспорта, назначен замминистра по финансовым и административным вопросам этого же ведомства.

По словам Муджахида, Мохаммад Юнус Ага назначен замминистра по финансовым и административным вопросам министерства общественных работ, а бывший глава управления по делам мучеников и инвалидов провинции Кандагар — заместителем начальника этого управления.

На подавляющее большинство важных государственных постов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) назначают членов движения, но обычно эти люди занимают свои посты непродолжительное время и вскоре радикалы переводят их на другие должности.

Большинство людей, назначенных на технические должности, являются муллами и не имеют профессиональной подготовки.