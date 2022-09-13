Москва, 13 сентября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пожелал депутатам Госдумы успешной работы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию палаты парламента.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Вчера состоялась встреча с нашим президентом, мы обсуждали вопросы приоритетной повестки Государственной думы. Владимир Владимирович просил передать вам пожелания успешной работы в интересах наших граждан, страны, чтобы у нас все получались», — сказал Володин.

«Давайте поблагодарим его за такое отношение к парламенту», — отметил он.