Иркутск, , 11:58 — REGNUM Сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» сообщают о росте автоаварий, участниками которых становятся водители и пассажиры мототранспортных средств. Количество подобных ДТП (104 факта) выросло в почти 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (57 фактов). В результате происшествий 49 человек травмировались, пятеро скончались от полученных повреждений.

Байкеры City-yaroslavl.ru

Проводимые дорожными полицейскими целевые профилактические мероприятия, а также ежедневная работа на линии по выявлению нарушителей правил движения, показывает, что байкеры продолжают нарушать дорожную дисциплину и рисковать жизнью и здоровьем при поездках. С начала года зафиксировано 1256 нарушений со стороны лиц, управляющих мототехникой. Из указанного числа правонарушений вопиющие случаи управления мотоциклом в состоянии опьянения — 114 фактов, без мотошлема — 343 случая, не имеющих водительского удостоверения - 211 выявленных нарушений.

Напомним, 12 сентября на третьем километре Александровского тракта погиб 56-летний водитель мотоцикла Yamaha. По предварительной информации, на подъезде в Иркутск байкер не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного потока, в результате чего столкнулся с Toyota Camry, водитель которой следовал в сторону Иркутска, и грузовой автомашиной Volvo, двигавшуюся по встречной полосе.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на середину июля 2022 года на территории Приангарья было зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий с мототехникой, в которых девять человек погибли и более 100 получили травмы.

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