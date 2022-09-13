Москва, 13 сентября 2022, 11:57 — REGNUM Специальная военная операция давно прошла точку невозврата. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Duma.gov.ru

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«СВО давно прошла свою точку невозврата», — сказал Слуцкий.

«Мы знаем, что иностранные наемники, инструктора продолжают играть ключевую роль в снабжении хунты Зеленского летальным оружием. Выступление в Харьковской области было подготовлено с помощью иностранных инструкторов и путем концентрации в регионе огромного количества современного оружия, поставленного Западом. Тем не менее у нас нет другого варианта, кроме как победить», — подчеркнул парламентарий.