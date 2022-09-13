Сеул, 13 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Yonhap News.

Senedd Cymru Елизавета II

«Я выражаю глубочайшие соболезнования британскому народу и королевской семье, — заявил глава правительства в ходе заседания кабинета министров. — После ужасов Второй мировой войны королева продемонстрировала миру дух свободы, самоотверженность и преданность служению своему народу».

Хан Док Су также выразил надежду на то, что Южная Корея и Великобритания будут сотрудничать во имя свободы и мира на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль примет участие в государственных похоронах Елизаветы II, которые состоятся в Лондоне на следующей неделе.

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