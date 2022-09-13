Ереван, 13 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Иран внимательно следит за обострением на армяно-азербайджанской границе. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства Армении, заявил 13 сентября иранский президент Ибрагим Раиси в телефонном разговоре с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

Kremlin.ru Президент Ирана Ибрахим Раиси

«Премьер-министр рассказал подробности провокационных и агрессивных действий ВС Азербайджана в отношении суверенной территории Армении. Ибрагим Раиси отметил, что новая война в Южнокавказском регионе неприемлема», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что иранский лидер также заявил о недопустимости угроз связям Тегерана и Еревана. Он добавил, что вопрос безопасности Армении является важным для Ирана.

Стоит отметить, что в МИД РФ ранее сообщили о достижении договорённости между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий.