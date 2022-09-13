Брюссель, , 11:51 — REGNUM ЕС откладывает планы по сокращению использования пестицидов из-за опасений, что этот шаг может привести к падению производства продуктов питания и повышению цен на них, сообщает Financial Times.

Колосья в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Регламент «Устойчивое использование пестицидов» предполагает сократить количество применяемых химикатов на 50 процентов к 2030 году, однако оценка последствий показала, что его осуществление, скорее всего, приведет к сокращению производства.

Европейская комиссия внесла это предложение в июне 2022 года, но Совет ЕС, который должен утвердить его вместе с европейским парламентом, тянет время, по словам четырех осведомленных источников.

«Это токсичная тема, — сказал один из них. — В таких странах, как Испания, если вы введете 50-процентное сокращение, это приведет к значительному падению производства. Даже внутри комиссии чувствуются некоторые опасения. Мы надеемся, что Совет его [предложение] провалит».

Постановление особенно непопулярно в Восточной Европе, где страны, как правило, и так используют меньше пестицидов и считают, что принуждать все страны к одинаковым сокращениям несправедливо. Кроме того, они опасаются, что только богатые страны ЕС смогут позволить себе менее вредные химические альтернативы.

10 стран во главе с Польшей потребовали исключить их из будущего закона. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский — поляк. «Если закон пройдет, ему не поздоровится в собственной стране», — сказал источник FT.

Даже страны, обычно благосклонно относящиеся к «зеленым» мерам, утверждают, что сокращать применение пестицидов, когда еще не разработаны их экологичные заменители, безответственно, сказал один из дипломатов ЕС.

Сопредседатель группы Copa-Cogeca, лоббирующей интересы сельзохпроизводителей, Кристиан Ламбер заявил, что сокращение пестицидов «не реалистично».

«Мы можем оказаться не в состоянии удовлетворить потребительский спрос, — предупредил он. — Важно, чтобы это решение принималось на основе науки, а не политики».

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