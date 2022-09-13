Воронеж, , 11:51 — REGNUM Директор сельскохозяйственного предприятия в Подгоренском районе Воронежской области подозревается в совершении мошенничества в крупном размере. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело возбуждено на основании материалов, предоставленных оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Следственный комитет РФ Sledcom.ru

По данным следствия, в 2020 году директор агропредприятия, чтобы получить субсидию по госпрограмме, представил документы с заведомо недостоверными сведениями о наличии определенного поголовья мелкого рогатого скота. На основании этих документов ему позже из бюджета было выделено 518 тысяч рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению. В январе 2021 года мужчина предоставил в профильный департамент Воронежской области обязательный отчет о достижении значения показателя результативности, также содержащий недостоверные сведения об увеличении поголовья сельскохозяйственных животных.

В результате его мошеннических действий бюджету региона был причинён ущерб на более чем полмиллиона рублей, уточнили в СК.

В настоящее время подозреваемый допрошен следователем, он дал признательные показания. Следователи совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводят обыски и осмотры, допросы свидетелей.