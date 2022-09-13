Чебоксары, 13 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве АО «Вагон» (г. Канаш) на торги повторно выставляется недвижимое и движимое имущество предприятия. Начальная цена лота снижена на 413 млн рублей и составила более 3,718 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На торги первым лотом выставляется недвижимое и движимое имущество АО «Вагон». Также в него включены доходные вложения в материальные ценности, ОКР, ТР, НМА, оборудование, оснастка, хозяйственный инвентарь, полуфабрикаты собственного производства, готовая продукция, финансовые вложения, дебиторская задолженность и другие наименования.

Повторные торги будут проводиться на электронной торговой площадке в форме открытого аукциона с закрытой формой предоставления предложений о цене.

Начальная цена лота определена в размере 3 718 216 147,59 рубля. Ранее торги проводились в августе 2022 года, на тот момент начальная цена составляла 4 131 351 275,1 рубля. Таким образом, стоимость лота подешевела на413 135 127,51 рубля, или на 10%.

Торги назначены на 19 октября.

Как сообщало ИА REGNUM , 20 октября 2020 года Арбитражный суд Чувашии признал акционерное общество «Вагон» несостоятельным (банкротом). В сентябре 2020 года из документов следовало, что в реестр включены требования кредиторов в размере 120 292 748 132 рубля 60 копеек.