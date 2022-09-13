Уфа, 13 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Сильный туман и заморозки ожидаются в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Туман. Утро

Сообщается, что 14 сентября в регионе существенных осадков не ожидается. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман.

Температура воздуха в Башкирии ночью может опуститься до +3°С, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 °C, днем воздух может прогреться до +20°С.

Отмечается, что на некоторых участках автодорог ожидается ухудшение видимости в тумане менее 500 метров.