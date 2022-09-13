Владикавказ, 13 сентября 2022, 11:50 — REGNUM На Северную Осетию надвигается непогода. Метеорологи спрогнозировали трехдневные ливни с грозами и шквалистым ветром. В связи с этим 13 сентября региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.
В горных районах Северной Осетии дожди могут спровоцировать сход селей малого объема. Кроме того, существует угроза подъема уровня воды в реках, что может привести к опасным последствиям регионального масштаба.
Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение из-за ливней было объявлено на территории Краснодарского края на 12, 13 и 14 сентября.
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