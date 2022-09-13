Владикавказ, , 11:50 — REGNUM На Северную Осетию надвигается непогода. Метеорологи спрогнозировали трехдневные ливни с грозами и шквалистым ветром. В связи с этим 13 сентября региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение.

Ливень 65.mchs.gov.ru

«По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13–15 сентября местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с», — сообщили в управлении МЧС по региону.

В горных районах Северной Осетии дожди могут спровоцировать сход селей малого объема. Кроме того, существует угроза подъема уровня воды в реках, что может привести к опасным последствиям регионального масштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение из-за ливней было объявлено на территории Краснодарского края на 12, 13 и 14 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Штормовое предупреждение объявлено на Кубани