Москва, 13 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов опроверг информацию о том, что он якобы написал президенту России Владимиру Путину письмо относительно назначения главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«Не писал. Кадыров занял принципиальную патриотическую позицию, храбрый человек, достойный защитник безопасности нашей страны. Я поддержал его некоторые оценки. Видимо, это «пятой колонне» не понравилось, и они опубликовали», — заявил Зюганов.

Он пригрозил судебным разбирательством.

«Придется с вами встречаться в суде и разбираться, кто организовал эту грязную лажу в день заседания Госдумы», — добавил коммунист.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сделал в своем блоге некоторые намеки на то, что он якобы намерен оставить свой пост. По данным ряда СМИ, лидер КПРФ Зюганов якобы обратился с письмом к Путину с настоятельной просьбой не назначать Кадырова министром обороны.