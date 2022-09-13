Вашингтон, , 11:49 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис считает, что южная граница США надежно охраняется, несмотря на рекордные показатели задержания нелегальных мигрантов там, сообщает New York Post.

Камала Харрис (сс) Gage Skidmore

По словам Харрис, которая 11 сентября давала интервью телеканалу NBC, иммиграционную систему «все еще нужно исправить». Затем она обвинила администрацию предыдущего президента Дональда Трампа в наплыве мигрантов на границе, который произошел с тех пор, как президент Байден вступил в должность.

«Граница защищена, но у нас также нарушена иммиграционная система, в частности, за последние четыре года до нашего прихода к власти, и ее необходимо исправить», — отметила Харрис.