Москва, , 11:49 — REGNUM Московские компании и индивидуальных предпринимателей (ИП) впервые представят свою продукция под брендом Made in Moscow в трёх странах мира — в Саудовской Аравии, Индии и Алжире, сообщается на портале мэра столицы.

Made in Russia Алёна Сычёва © ИА REGNUM

Так, в Индии пройдёт профильная выставка Film Bazaar для кино- и анимационных студий. В декабре стенды московских компаний также появятся на Texstyle Expo в Алжире и Jewellery Salon в Саудовской Аравии.

Уже начался приём заявок от столичных бизнесменов на участие в шести международных отраслевых выставках 2022 года, проходящих в дружественных странах. Кроме трёх стран московские предприниматели представят свои товары в Узбекистане, Армении и Вьетнаме.

ИА REGNUM ранее сообщало, московские компании в 2002 году представят свою продукцию под брендом Made in Moscow на 10 международных выставках.

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