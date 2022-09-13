Москва, , 11:48 — REGNUM Отечественную цифровую валюту нужно подкреплять реальными активами, а майнинг закрепить за энергоизбыточными регионами, считает глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 19 декабря Минфину вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчётах.

«Цивилизованный майнинг и продуманность в использовании цифровых валют откроет новые возможности для финансового, экономического и технологического секторов», — отметил Гутенёв в своём телеграм-канале.

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