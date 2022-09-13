Париж, 13 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В возрасте 91 года ушел из жизни франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар, сообщает 13 сентября газета Libération со ссылкой на его близких.

Gary Stevens Жан-Люк Годар

«Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года», — говорится в сообщении.

Дебютный фильм Годара «На последнем дыхании» вышел в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Всего в фильмографии Годара более 70 картин.