Ушел из жизни режиссер Жан-Люк Годар
Париж, 13 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В возрасте 91 года ушел из жизни франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар, сообщает 13 сентября газета Libération со ссылкой на его близких.
Gary Stevens
Жан-Люк Годар
«Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года», — говорится в сообщении.
Дебютный фильм Годара «На последнем дыхании» вышел в 1960 году, главные роли в нем исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг. Всего в фильмографии Годара более 70 картин.