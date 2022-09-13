Ярославль, 13 сентября 2022, 11:57 — REGNUM В Ярославской области в сравнении с прошлым годом на 7% выросла загрузка гостиниц. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.
В январе–августе 2022-го в Ярославской области загрузка гостиниц в среднем составляет 58%. Наиболее востребованными гостиницы и отели были в летние месяцы: загрузка составила в среднем 72%.
Напомним, регион получил 150 млн рублей федеральной поддержки в рамках программы софинансирования строительства быстровозводимых модульных объектов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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