Ярославль, , 11:57 — REGNUM В Ярославской области в сравнении с прошлым годом на 7% выросла загрузка гостиниц. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Гостиница в Ярославской области Правительство Ярославской области

В январе–августе 2022-го в Ярославской области загрузка гостиниц в среднем составляет 58%. Наиболее востребованными гостиницы и отели были в летние месяцы: загрузка составила в среднем 72%.

«Эти данные говорят о популярности региона на российском туристическом рынке. Чтобы обеспечивать растущий спрос и предлагать гостям достаточный и достойный сервис, мы работаем над развитием инфраструктуры. Для этого используются возможности отраслевого нацпроекта, а также привлекаем инвестиционные средства», — отметил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

Напомним, регион получил 150 млн рублей федеральной поддержки в рамках программы софинансирования строительства быстровозводимых модульных объектов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская область уступила Тверской в финансировании внутреннего туризма