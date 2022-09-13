Кабул, , 11:48 — REGNUM Сотрудники консульства Афганистана в Турции, отказавшись от кандидатуры, выдвинутой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назначили и. о. главы миссии заместителя предыдущего консула Мохаммада Амина Якуби. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении, опубликованном консульством 12 сентября, говорится, что для восполнения кадрового вакуума в управлении Якуби назначен руководителем по единодушному мнению сотрудников консульства.

На днях министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки назначил Абдуллу Салехи генеральным консулом Афганистана в Стамбуле. Споры вокруг назначения нового главы консульского учреждения начались после того, как генеральный консул Забихулла Хусейнхейль подал в отставку со своего поста и уехал в Австралию.

После этого МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) своим письмом назначил первого секретаря Абдуллу Салехи, четвертого по рангу дипломата генконсульства в Стамбуле, руководить миссией до дальнейшего уведомления.

С другой стороны, посол Афганистана в Турции Амир Мохаммад Рамин сообщил, что Хабиб Ахмад Ханджани, советник посольства, проверит все дела генконсульства.

Посольство также сообщило, что оно назначило комиссию для расследования «финансовых и административных вопросов деятельности и причин отставки Забихуллы Хусейнхейля».

Хусейнхейль ранее заявил, что подал в отставку со своей должности из-за нежелания взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По его словам, Озгун Эртугрул, директор Азиатского департамента МИД Турции, сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят назначить двух своих людей в генеральное консульство в Стамбуле.