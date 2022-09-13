Москва, 13 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. О прекращении огня с 9:00 мск договорились при посредничестве России Армения и Азербайджан. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

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«Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9:00 по Москве 13 сентября сего года будет выполняться в полном объёме», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России обратился к Армении и Азербайджану с призывом воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, а также проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.