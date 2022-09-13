Москва, 13 сентября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. По меньшей мере 1300 гектаров леса уничтожены огнём в департаменте Жиронда на юго-западе Франции. Об этом сообщает 13 сентября France Bleu.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Пожар начался днём 12 сентября в месте под названием Брио в коммуне Сомос. К вечеру он перекинулся на Сент-Элен. Эвакуированы 540 человек, в основном из Сомоса и Сент-Элен. Разрушено четыре дома.

Жара и ветер осложняют работу пожарных, они стремятся ограничить периметр возгорания. На борьбу с огнём мобилизованы 340 пожарных, два вертолёта Canadair, четыре водяных бомбардировщика и самолёт Dash.

Правоохранители в Жиронде предполагают, что лес подожгли умышленно. Мэр Сомоса Лоран Шотар заявил, что огонь подошёл «очень близко к домам».

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