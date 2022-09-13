Кострома, , 11:47 — REGNUM Костромские власти уточнили правила повторного предоставления регионального маткапитала при рождении четвёртого и последующих детей в семье. Постановление об этом подписал губернатор Костромской области Сергей Ситников, оно ещё не выложено на официальный интернет-портал правовой информации.

Деньги Pixabay.com

Размер выплаты составляет 200 тысяч рублей. Получить её можно в том случае, если семья купила новую квартиру или дом, но продолжает выплачивать ипотеку. Средства маткапитала можно потратить на её погашение.

Сейчас социальная выплата предоставляется однократно — при рождении или усыновлении третьего или других детей. Программа поддержки действует с 2009 года, за это время деньги получили более 2 тысяч семей с невысокими доходами, нуждающихся в смене жилья.

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