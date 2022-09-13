Хартум, 13 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Суверенный совет (военное правительство) Судана объявил о разработке проекта временной конституции страны. Об этом 13 сентября сообщает SUNA со ссылкой на заявление вице-президента Совета Мохамеда Хамдана Дагало, распространённое официальными интернет-ресурсами правительства.

Судан

По его данным, проект конституции готовился Руководящим комитетом Суданской коллегии юристов.

Хемедти выразил надежду, что проект конституции позволит укрепить доверие между всеми сторонами политического кризиса в стране. Правительство пообещало поддерживать все усилия, которые способствуют преодолению трудностей, с которыми сталкивается страна и призывает оппозицию к срочному участию во всеобъемлющем диалоге.

Конечным итогом обсуждения проекта конституции, по оценке военных властей, должно стать окончание политического кризиса в стране