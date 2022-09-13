Стокгольм, 13 сентября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Если предварительные результаты выборов в риксдаг Швеции останутся в силе и правительственная альтернатива лидера оппозиции Ульфа Кристерссона наберет больше голосов, то процесс формирования нового кабинета министров может сильно затянуться. Так считает политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Стокгольм. Швеция

«Поскольку Шведские демократы теперь являются второй по величине партией и набирают больше голосов, чем Умеренные, с которыми они, как мы надеемся, вместе станут частью парламентской поддержки, они потребуют значительного политического влияния», — объяснил Кнутсон.

12 сентября лидер Шведских демократов Йимми Окессон демонстративно зашел в здание штаб-квартиры Умеренных и так же демонстративно под камеры заявил, что пришел просто «пообедать».

Редакция ИА REGNUM напоминает, что выборы в риксдаг Швеции состоялись 11 сентября. Итоги голосования до сих пор подводятся.