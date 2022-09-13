Уфа, 13 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. 216 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» открылись 12 сентября в Башкирии. Об этом сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин на своей странице в социальной сети.

Управление пресс-службы правительства Тульской области «Точки роста»

Он сообщил, что центры «Точка роста» развивают сельские школы и обеспечивают доступность качественного образования детям вне зависимости от места их проживания.

«За годы реализации нацпроекта «Образование» в Башкирии уже 382 школы обеспечены соответствующим оборудованием для преподавания информатики, физики, химии, биологии и других естественно-научных дисциплин», — сообщил министр.

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