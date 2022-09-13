Стокгольм, , 11:49 — REGNUM Судя по данным телеканала TV4, длинные очереди на избирательных участках в Швеции, похоже, не сильно повлияли на избирателей, пришедших избрать новый созыв риксдага.

Городская ратуша, Стокгольм (сс) Arild Vågen

Согласно информации телеканала, каждый десятый житель страны был вынужден ждать 30 и более минут, чтобы отдать свой голос. Однако никто из опрошенных журналистами избирателей не заявил, что развернулся и ушел домой.

Причина очередей заключалась в том, объяснили журналисты, что впервые на выборах в Швеции избиратели должны были брать бюллетени по одному за ширмой.

Новые правила были введены после того, как Швеция подверглась критике со стороны ОБСЕ, которая посчитала, что секретность выборов была недостаточно строгой.

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