Иркутск, 13 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 13 сентября известило об успешном окончании двух поисковых операций, в ходе которых спасатели помогли заблудившимся в тайге грибникам. Инциденты произошли накануне.

МЧС Сотрудниками пожарно-спасательной службы Иркутской области найдены трое сборщиков дикоросов, заблудившиеся в лесах.

В первом случае помощь по требовалась двум женщинам женщин 41 и 46 лет, которые зашли в лес в районе посёлка Плишкино, но через два часа поняли, что не могут найти обратную дорогу. В течение двух часов они пытались самостоятельно выйти, но безуспешно. Тогда решили позвонить в экстренные службы. Дополнительно они женщины, что свой автомобиль припарковали на грунтовой дороге в трёх километрах от посёлка и направились в лес, удаляясь правее от машины.

За два часа спасатели преодолели около пяти километров лесной чащи, периодически созваниваясь с заблудившимися и координируя их действия. По телефону женщины сообщили, что у одной из них ухудшилось состояние здоровья, и они очень замерзли, так как были одеты не по погоде.

«Световые и шумовые сигналы женщины не видели и не слышали, так как густой лес их подавлял. По карте мы нашли поляну, которая была в зоне поиска. Туда мы подогнали свой автомобиль и включили специальные сигнальные маячки на максимальной громкости, только после этого на связь вышли заблудившиеся и сообщили, что слышат звук и пытаются выйти на него. Через некоторое время мы отыскали их и в удовлетворительном состоянии вывели из леса», — пояснил спасатель отряда экстренного реагирования ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» Сергей Власов.

В Зиминском районе в районе деревни Черемшанка сотрудники Центрального поисково-спасательного отряда провели работу по поиску 45-летнего местного жителя, который также заблудился. Мужчина найден и в удовлетворительном состоянии, передан родственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на конец августа, с начала 2022 года в Иркутской области ушли в тайгу и заблудились 19 сборщиков дикоросов. В семи случаях они были успешно найдены поисковыми группами. Судьба еще 11 оставалась не известной.

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