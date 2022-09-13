Стокгольм, 13 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Надежды на то, что недавно проведенные выборы обеспечат правительству Швеции стабильную ситуацию в парламенте для принятия бюджета и законопроектов без больших драм, похоже, не оправдались. До окончательного подсчета правая оппозиция с кандидатом в премьеры Ульфом Кристерссоном имеет преимущество всего в один мандат — 175 против 174 у четырех партий, поддерживающих нынешнего премьер-министра Магдалену Андерссон. Об этом 13 сентября сообщила новостная служба TT.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

Если это также будет окончательным результатом, Кристерссон станет премьер-министром Швеции. Однако он получит хрупкое большинство.

Журналисты отмечают, что в течение прошлого мандатного периода независимая депутат Аминэ Какабаве несколько раз устраивала скандалы из-за своего 175-го решающего голоса. Она держала правительство Магдалены Андерссон в страхе в нескольких важных голосованиях. В конце концов, однако, она всегда голосовала вместе с правительством.