Пенза, 13 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В число победителей конкурсного отбора на получение гранта «Агротуризм» от Минсельхоза РФ вошли две заявки из Пензенской области. Участниками мероприятия по развитию сельского туризма в 2023 году признаны проекты «Дом кленовара» и «Райское озеро», сообщает пресс-служба минсельхоза Пензенской области.

ИА REGNUM Туризм в России

Так, в рамках проекта «Дом кленовара» в поселке Сурки предусмотрено строительство гостевого дома для размещения туристов, а также создание инфраструктуры для проведения гастрономических туров на кленоварню.

Проект «Райское озеро» подразумевает строительство срубовых домиков для размещения туристов, создание инфраструктуры для отдыха и благоустройства территории.

Всего победителями конкурсного отбора стали 73 проекта из 50 регионов РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, развивать сельский туризм на территории Аткарского района Саратовской области будет местный фермер. Проект предполагает рыбную ловлю, пчеловодческую пасеку, сбор грибов и ягод, туристические маршруты. Также в агротуристическом комплексе предусмотрены гостевые дома и гостиница.

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