Калуга, , 13:03 — REGNUM Банк России запускает осеннюю сессию онлайн-уроков финансовой грамотности для школьников. Серии вебинаров для школ, колледжей, школ-интернатов и детских домов бесплатны и продлятся до 16 декабря. Калужские школьники не первый год активно посещают онлайн-уроки финансовой грамотности. В занятиях предполагается участие более 240 школ, а также свыше 20 техникумов и колледжей. Онлайн-уроки традиционно проведут профессионалы финансового рынка в формате прямых эфиров на портале «Дни финансовой грамотности». Об этом 13 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM эксперт Калужского отделения Банка России Марина Соловьева.

Онлайн-уроки финансовой граммотности Банк России

Онлайн-занятия осенней сессии будут посвящены темам грамотного управления личными финансами, правилам использования финансовых инструментов. Школьники 8-11 классов, учащиеся техникумов и колледжей также узнают о принципах страхования, налогообложения, формирования будущей пенсии, защиты от кибермошенников. Впервые в 2022 году пройдут уроки по истории денег, подготовленные совместно с музеем Банка России. Особое внимание на занятиях будет уделено правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг. Трансляции будут проводиться ежедневно по будням в течение трёх месяцев. Учебные заведения могут самостоятельно выбирать график лекций и подключиться к любой из 16 тем онлайн-обучения.

«Главная задача этих уроков, охватывающих тысячи российских школ, — поделиться с учениками старших классов знаниями в области личных финансов, а также страхования, налогов и других инструментов. Сложные экономические темы объясняют на подробных примерах при помощи анимации и игровых тестов. А пока старшеклассники общаются с представителями финансовых организаций, первоклассники и дошкольники могут узнать о финансах в игровой форме. На днях портал «Финансовая культура» запустил новую бесплатную игру «Три кота: Финансы для детей». Она создана по мотивам популярного мультфильма и способствует формированию основ финансовой грамотности у детей 5-7 лет», — отметила Марина Соловьева.

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