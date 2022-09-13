Ярославль, 13 сентября 2022, 11:47 — REGNUM В Ярославле разработают порядок нанесения граффити. Об этом сообщается в ответе заммэра Ярославля по вопросам градостроительства Александра Черневского градозащитнице Ольге Мазановой.
Ольга Мазанова обратилась к городским властям после того, как на здании бывшего Клуба общества приказчиков на улице Свердлова 9 начало появляться граффити. Сейчас здесь располагается Ярославский камерный театр. Само здание построено в 1913 году и является объектом культурного наследия, а следовательно его роспись незаконна.
И вот из мэрии пришёл ответ. В нём общественнице сообщили, что в целом покраска и роспись фасадов зданий, которые являются объектами культурного наследия, относятся к работам по сохранению таких объектов.
А ещё власти добавили, что департамент градостроительства мэрии занимается разработкой необходимой документации, чтобы таких ситуаций не повторялось.
Остаётся надеяться, что власти все же наведут порядок во внешнем виде зданий исторического центра региональной столицы.
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