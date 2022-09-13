Ярославль, 13 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Ярославле разработают порядок нанесения граффити. Об этом сообщается в ответе заммэра Ярославля по вопросам градостроительства Александра Черневского градозащитнице Ольге Мазановой.

Ирина Зубатенко Мурал на здании Клуба приказчиков в Ярославле

Ольга Мазанова обратилась к городским властям после того, как на здании бывшего Клуба общества приказчиков на улице Свердлова 9 начало появляться граффити. Сейчас здесь располагается Ярославский камерный театр. Само здание построено в 1913 году и является объектом культурного наследия, а следовательно его роспись незаконна.

И вот из мэрии пришёл ответ. В нём общественнице сообщили, что в целом покраска и роспись фасадов зданий, которые являются объектами культурного наследия, относятся к работам по сохранению таких объектов.

«Нанесение изображений на фасаде здания по адресу: улица Свердлова, дом 9 было произведено в рамках фестиваля «ЯрСтритАрт», организатором которого выступило творческое объединение «UNICK». Изображения носят временный характер. Однако, за заданием и разрешением на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия собственник в департамент не обращался, проектная документация на согласование не представлялась», — сообщается в ответе властей.

А ещё власти добавили, что департамент градостроительства мэрии занимается разработкой необходимой документации, чтобы таких ситуаций не повторялось.

«В настоящее время нормативно-правовой акт, устанавливающий Порядок согласования нанесения граффити, разрабатывается департаментом», — подвели итог в ответе мэрии.

Остаётся надеяться, что власти все же наведут порядок во внешнем виде зданий исторического центра региональной столицы.