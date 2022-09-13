Стокгольм, 13 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Только один мандат в риксдаге отделяет побеждающую оппозицию на выборах в Швеции от правящих Социал-демократов. Не все округа подсчитаны, а голоса граждан Швеции, проживающих за границей, не были учтены. Однако профессор математики Сванте Линуссон считает, что правительственная альтернатива премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, похоже, проиграла выборы, о чем он рассказал в эфире телеканала SVT.

(сс) Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

«Красно-зеленому блоку будет трудно сократить этот разрыв», — заявил Линуссон.

Напомним, что на момент публикации данной новости лидер оппозиции Ульф Кристерссон (Умеренные) набирает 175 мандатов, а премьер-министр страны Магдалена Андерссон (Социал-демократы) — всего 174.

Профессор дальше отмечает, что голоса шведов, проживающих за границей, традиционно в большей степени перетекали в копилку Умеренных, что еще больше гарантирует победу оппозиции.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что выборы в риксдаг Швеции состоялись 11 сентября. Итоги голосования до сих пор подводятся.