Москва, , 11:40 — REGNUM Федеральный бюджет на 2023−2025 годы должен быть не меньше 30 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Бюджет развития должен быть не меньше 30 трлн рублей, 35−40 трлн предлагает наша команда… Бюджет вполне можно сформировать», — сказал Зюганов.

Но в этом бюджете нужно выделить особые статьи, прежде всего, поддержка национальной безопасности, добавил парламентарий.

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