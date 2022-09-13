Москва, 13 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Федеральный бюджет на 2023−2025 годы должен быть не меньше 30 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Бюджет развития должен быть не меньше 30 трлн рублей, 35−40 трлн предлагает наша команда… Бюджет вполне можно сформировать», — сказал Зюганов.

Но в этом бюджете нужно выделить особые статьи, прежде всего, поддержка национальной безопасности, добавил парламентарий.