Томск, , 11:40 — REGNUM В Томской области завершена уборка озимой ржи. С 5,38 тыс. га собрано 14,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности 27,4 центнера с га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Уборка урожая Kaz

Кроме того, к 13 сентября убрано 95,1% площадей озимой пшеницы — с 6,87 тыс. га собрано 21,7 тыс. тонн. Таким образом, урожайность составила 31,5 центнера с га.

«Сев озимых культур произведен на площади 12,3 тыс. га (97,3% от плана)», — добавили в администрации.

Всего по региону убрано 62,2 тыс. га площадей зерновых и зернобобовых культур или 36%. Средняя урожайность составила 29,2 центнера с га, что на 1,2 центнера больше показателей 2021 года.

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