Владикавказ, , 11:40 — REGNUM В столице Северной Осетии планируют снять все скворечники с деревьев на улице Мира. Предписание о проведении этих мероприятий выдала административно-техническая инспекция Владикавказа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Причина снятия скворечников кроется в устранении нарушений экосистемы, пояснил и. о. префекта Иристонского района Ацамаз Дзотов. Он отметил, что сама по себе идея со скворечниками является, несомненно, хорошей, однако эти конструкции приводят к повреждению деревьев.

«Сама идея установить скворечники — прекрасная. Но здесь необходимо грамотно подходить к этому вопросу. Клены и платаны, на которых теперь установлены конструкции, прихотливы к любому виду вмешательства со стороны человека. Уже сегодня административно-техническая инспекция города выдаст предписания на съем скворечников», — заявил Дзотов.

По словам чиновника, подобного рода акции с размещением скворечников на деревьях необходимо согласовывать с администрацией Владикавказа.

Ранее в городском Парке Победы во Владикавказе были установлены около 30 скворечников. В 2021 году их установили воспитанники и педагоги детского сада центра образования «Интеллект». Целью акции назвали привлечение внимания взрослых и детей к проблеме перелетных птиц и сохранению их численности.