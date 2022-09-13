Москва, 13 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. С призывом воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, а также проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня, обратился к Армении и Азербайджану МИД России. Об этом 13 сентября говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

В своём заявлении МИД России высказал крайнюю озабоченность по поводу резкого обострения обстановки на армяно-азербайджанской границе в ночь на 13 сентября.

«Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что российская сторона находится в тесном контакте с Баку и Ереваном, а также уточняется, что Москва получила обращение от властей Армении об оказании содействия в урегулировании ситуации, согласно имеющимся двусторонним соглашениям и по линии ОДКБ.

При этом отмечается, что Москва рассчитывает, что достигнутая в результате посредничества РФ договоренность о прекращении огня с 9:00 мск 13 сентября 2022 года будет выполняться сторонами в полном объёме.

«По-прежнему исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов, — в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в ходе обострения на азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября с армянской стороны погибли 49 человек.