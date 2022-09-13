Стокгольм, , 11:44 — REGNUM В ночь на 13 сентября в студии телеканала SVT политический обозреватель Матс Кнутсон обратил внимание на парадокс, который избиратели оказали политикам, борющимся за власть в Швеции на выборах в риксдаг.

Матс Кнутсон, журналист агенства SVT Цитата из видео на svtplay.se

По предварительным итогам, Социал-демократы набирают больше голосов, чем на выборах 2018 года, однако власть, похоже, они потеряют, поскольку их правительственная альтернатива набирает 174 голоса и на один мандат в риксдаге отстает от оппозиции. С другой стороны, Умеренные, чей лидер Ульф Кристерссон, с большой долей вероятности возглавит правительство, теряют голоса.

«Парадокс заключается в том, что правительственная партия, которая увеличивает свой рейтинг, теряет государственную власть, в то время как самая большая партия-претендент теряет голоса, но государственную власть-то как раз и получает», — отметил проницательный Кнутсон.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что выборы в риксдаг Швеции состоялись 11 сентября. Итоги голосования до сих пор подводятся.

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