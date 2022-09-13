Пекин, , 11:37 — REGNUM Цены на электролитический алюминий в Китае могут незначительно вырасти в краткосрочной перспективе, заявили эксперты, поскольку провинция Юньнань на юго-западе Китая, один из крупнейших центров производства алюминия в стране, сократила производство из-за ограничений на подачу электроэнергии, вызванных засухой, сообщает 12 сентября газета Global Times.

Алюминий

Юньнань, традиционная гидроэнергетическая провинция Китая, испытывает серьезные проблемы с энергоснабжением из-за засухи, а также нехватки воды и угля, начавшиеся этим летом. По данным Caixin, с 10 сентября электролитическая алюминиевая промышленность провинции столкнулась с ограничениями в подаче электроэнергии, что затронуло около 500 000 тонн мощностей по производству электролитического алюминия в провинции.

Yunnan Shenhuo Aluminum Co, одна из крупнейших алюминиевых компаний провинции, заявила, что получила уведомление от местного правительства о временном сокращении производства на 10% от своих мощностей, и продолжительность сокращения все еще остается неопределенной. Предприятия по производству электролитического алюминия являются основными потребителями электроэнергии в Юньнани. В июле этого года энергопотребление фирм составляло около 40% промышленного потребления электроэнергии в провинции.

«Сокращение производства алюминия в Юньнани из-за ограничений на электроэнергию может повысить внутренние цены на алюминий, поскольку провинция является одним из крупнейших производителей электролитического алюминия в стране», — заявил Global Times помощник декана Китайского института планирования и исследований металлургической промышленности Чжоу Сян .

С 2018 года провинция начала внедрять высокоэнергозатратные отрасли промышленности, такие как производство электролитического алюминия, поскольку она обладает богатыми гидроэнергетическими ресурсами. По данным Caixin, по состоянию на сентябрь 2022 года производственная мощность Юньнани составляет более 5,2 млн тонн электролитического алюминия, что составляет 12,8% от общей мощности страны.

«Сокращение производства компаниями по производству электролитического алюминия в Юньнани окажет незначительное влияние на долгосрочные цены на алюминий, поскольку Китай является одним из крупнейших в мире производителей электролитического алюминия и обладает достаточными мощностями», — добавил Чжоу.

Согласно отчету, опубликованному East Asia Qianhai Securities Co., с 2013 года на производство алюминия в Китае приходится более половины мировых производственных мощностей. В 2021 году мощности по производству электролитического алюминия в стране достигли около 44,9 млн тонн, что составляет 58,3% мирового производства, занимая первое место в мире.

«Несмотря на высокий объем производства, большая часть продукции, связанной с алюминием, потребляется внутри страны для производства новых энергетических транспортных средств и фотоэлектрического сектора», — заявил Global Times опытный отраслевой эксперт, добавив, что сокращение производства мало повлияет на мировые поставки алюминия.

Эксперты отметили, что, поскольку внешний спрос остается слабым из-за геополитической напряженности и растущих издержек, влияние спроса на цены на алюминий может быть сильнее, чем со стороны предложения.