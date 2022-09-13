Владивосток, 13 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков считает, что в будущем Восточный экономический форум может проводиться в любом дальневосточном регионе и даже за границей.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

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«ВЭФ, безусловно, лидер национального масштаба, во всем АТР форум — это бренд. Можно делать выездные сессии ВЭФ, и они уже делались за рубежом, например в странах АТР. ВЭФ определенно может происходить где угодно. Я думаю, он может происходить в любом из субъектов Дальнего Востока», — цитируют Алексея Чекункова региональные телеграм-каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, глобальное лидерство России становится уже неоспоримым фактом. И этот факт, помимо престижного статуса сильной державы, накладывает ответственность за решение общемировых проблем. Такие идеи высказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.