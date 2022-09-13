Стокгольм, , 11:40 — REGNUM 12 сентября лидер Шведских демократов, пока что второй крупнейшей партии Швеции, Йимми Окессон зашел под камеры в штаб-квартиру Умеренных. Об этом сообщили все крупнейшие СМИ Швеции.

Йимми Окессон Sverigedemokraternav

После того, как Окессон также публично покинул здание партии, политик сказал, что он пришел «пообедать».

»Я пришел на обед. Больше ничего говорить не стану», — сказал Окессон.

Однако всем понятно, что за «обед» был у Окессона в штаб-квартире партии, которая именно в эти минуты готовится возглавить правительство, поскольку у лидера Умеренных, а может и следующего премьер-министра Швеции, Ульфа Кристерссона набирается 175 мандатов в риксдаге.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что выборы в риксдаг Швеции состоялись 11 сентября. Итоги голосования до сих пор подводятся.

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