Чарикар, Афганистан, 13 сентября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван произошло наводнения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

@UNOCHA_Sudan Наводнение Судан

Вечером 12 сентября стихия обрушилось на несколько долин уездов Шейх Али и Горбанд.

Источники добавляют, что из-за наводнения перекрыта дорога Парван — Бамиан и пути сообщения с большинством кишлаков, особенно в долинах Турадж и Сирадж.

Кроме того, наводнение уничтожило сотни джерибов сельскохозяйственных угодий, яблоневые сады и несколько жилых домов. Пострадавшие от стихии в уезде Шейх Али требуют немедленной помощи.

Следует отметить, что Шейх Али является одним из горных районов провинции Парван, где из-за проливных дождей часто происходят наводнения.