Идлиб, Сирия, , 11:39 — REGNUM Представители гуманитарных организаций сообщают об ухудшении обстановки на территории сирийской провинции Идлиб, которая находится под контролем боевиков из так называемой «сирийской оппозиции». Об этом 13 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на доклад организации «Координация реагирования в Сирии».

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По последним данным, регион страдает от безработицы, роста цен и сокращения уровня поставок гуманитарной помощи. В докладе отмечается, что уровень бедности в регионе вырос до 87,11%.

Несмотря на то, что с момента принятия резолюции ООН 2642/2022 по гуманитарной помощи прошло два месяца, поставки покрывают примерно 15%-30% потребностей местного населения.

Представители организации резюмируют, что дальнейшие развитие ситуации может привести к массовому исходу местных жителей.