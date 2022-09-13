Ульяновск, 13 сентября 2022, 11:34 — REGNUM В Ульяновской области убрано 97% площадей зерновых культур, общий вал составил 2,17 млн тонн зерна. По урожайности регион входит в тройку лидеров в Поволжье. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 13 сентября на заседании штаба по комплексному развитию региона министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин.
По словам руководителя ульяновских аграриев, с полей убрано 97% зерновых культур.
Он призвал аграриев использовать технику крупных хозяйств, которые завершили уборку урожая. По данным министра, в настоящее время общий вал составил 2,169 млн тонн:
В регионе продолжается уборка технических культур. Что касается овощей, то убрано 19% площадей. Картофель выкопан на площади 16%. План по севу озимых выполнен на 83%.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских напомнил о поручении по разработке программы повышения урожайности с привлечением научного сообщества. В ближайшее время будет отдельная встреча по этому поводу. Также глава региона предложил оцифровать поля, а руководители сельхозпредприятий должны защитить свои «реальные программы» в минсельхозе.
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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года глава региона Алексей Русских поручил «подтянуть урожайность» зерновых, в том числе за счёт использования удобрений и современных аграрных технологий. Это задачу он поставил после того, как стали разбираться в высокой урожайности в Пензенской области.