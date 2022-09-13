Ульяновск, 13 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области убрано 97% площадей зерновых культур, общий вал составил 2,17 млн тонн зерна. По урожайности регион входит в тройку лидеров в Поволжье. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 13 сентября на заседании штаба по комплексному развитию региона министр АПК и развития сельских территорий Михаил Семенкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По словам руководителя ульяновских аграриев, с полей убрано 97% зерновых культур.

«Убирают в основном малые хозяйства. Вели работы с каждым муниципальным образованием, определили перечень хозяйств, которые у нас на сегодняшний день в завершающей стадии [уборки урожая]», — доложил Михаил Семенкин.

Он призвал аграриев использовать технику крупных хозяйств, которые завершили уборку урожая. По данным министра, в настоящее время общий вал составил 2,169 млн тонн:

«В перспективе у нас ещё кукуруза на зерно. Таким образом, мы должны выйти не менее, чем 2,2 млн тонн. Урожайность у нас в среднем 36 ц/га. Если сравнивать нас с регионами Приволжского федерального округа, то мы на сегодняшний день имеем такую картину: по Пензе — 39 ц/га, Татарстан — 36 ц/га, Мордовия — 35 ц/га, Чувашия — 34 ц/га, Самара – 32 ц/га, Башкирия – 29 ц/га, Саратовская область – 28 ц/га. То есть по сути мы идём в тройке лидеров в Приволжском федеральном округе по урожайности», — заявил глава министерства АПК.

В регионе продолжается уборка технических культур. Что касается овощей, то убрано 19% площадей. Картофель выкопан на площади 16%. План по севу озимых выполнен на 83%.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских напомнил о поручении по разработке программы повышения урожайности с привлечением научного сообщества. В ближайшее время будет отдельная встреча по этому поводу. Также глава региона предложил оцифровать поля, а руководители сельхозпредприятий должны защитить свои «реальные программы» в минсельхозе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года глава региона Алексей Русских поручил «подтянуть урожайность» зерновых, в том числе за счёт использования удобрений и современных аграрных технологий. Это задачу он поставил после того, как стали разбираться в высокой урожайности в Пензенской области.