Кострома, , 17:07 — REGNUM Костромская межрайонная природоохранная прокуратура попросила Департамент по недропользованию в ЦФО рассмотреть вопрос о ликвидации скважин, из которых жители костромского посёлка Козелино берут воду для питья. Об этом сообщается в ответе надзорного органа экологическому движению «Во имя жизни».

Благоустройство «родника» — скважины в посёлке Козелино Валентина Ямщикова

По сведениям природоохранной прокуратуры, вода не соответствует санитарным нормам. Решение о тампонаже скважин будет приниматься в Центрнедрах. Ответа от департамента в прокуратуре ждут до конца октября.

Кроме этого, главе администрации Костромы Алексею Смирнову внесено представление об обеспечении жителей посёлка качественной водой. Вариант решения проблемы (организация очистки воды в имеющейся скважине или поиск другого источника водоснабжения) должна выбрать сама администрация.

Напомним, ранее экологи обращались в прокуратуру Костромской области с просьбой о проведении проверки по одной из спорных скважин. Дело в том, что источник водоснабжения облагородили в 2021 году, сделав над ним деревянный навес.

Средства на благоустройство — почти 1 млн рублей были выделены области в рамках программы «Народный бюджет». Общественники считают, что чиновники допустили нецелевое расходование средств, потратив федеральные деньги на благоустройство объекта, подлежащего ликвидации. Ответ от прокуратуры общественники ждали до конца июня, но на момент написания материала он им не поступил. Вернуться к этому вопросу экодвижение обещает на следующей неделе.

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