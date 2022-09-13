Стокгольм, , 11:36 — REGNUM Избиратели Шведских демократов наиболее лояльны к своей партии, а самый большой процент сменщиков партии можно найти среди граждан, голосующих за Центристов и Либералов. Именно к такому выводу пришел профессор политологии Хенрик Экенгрен Оскарссон, когда он 13 сентября прокомментировал в эфире телеканала SVT данные экзит-поллов.

Шведские демократы. Логотип

«Создается впечатление, что когда партии говорят, что хотят сотрудничать с другой партией, они открывают дверь для бегства избирателей именно к этой же самой партии», — поделился своим наблюдением Оскарссон.

Данные экзит-полла показали, что 86% тех, кто голосовал за Шведских демократов на выборах 2018 года, также проголосовали за партию на выборах в этом году. Наибольшую долю новых избирателей Шведских демократов составляют бывшие сторонники Социал-демократов и Умеренных.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что выборы в риксдаг Швеции состоялись 11 сентября. Итоги голосования до сих пор подводятся.

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