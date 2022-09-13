Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске началась комплексная застройка нового микрорайона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Стройка

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Новый микрорайон «Южный парк» появится в границах улиц Больничная, Горького, Инженерная и проспекта Мира.

Помимо жилых домов планируется возведение детского сада на 240 мест и многоуровневой парковки. А возле реки Еланьки появится сквер.

«В Южно-Сахалинске появится еще один красивый микрорайон с социальными объектами. Это здорово, поскольку наши горожане достойны лучших условий», — сказал губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Полностью строительство жилого комплекса планируется завершить в 2027 году. На первом этапе возведут три многоэтажных жилых дома, в которых будет более 1300 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в ТОР «Хабаровск» построят домостроительный комбинат.